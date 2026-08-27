Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Profitables Baxter International-Investment?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baxter International-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Baxter International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 41,53 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 240,790 Baxter International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 26,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 380,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,19 Prozent.
Am Markt war Baxter International jüngst 13,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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