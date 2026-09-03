S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baxter International von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Baxter International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Baxter International-Anteile bei 82,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Baxter International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,209 Baxter International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Baxter International-Papiers auf 25,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,07 USD wert. Mit einer Performance von -68,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Baxter International war somit zuletzt am Markt 13,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at