S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baxter International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baxter International-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 206,398 Baxter International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baxter International-Aktien wären am 07.10.2026 4 947,37 USD wert, da der Schlussstand 23,97 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 50,53 Prozent.

Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 12,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at