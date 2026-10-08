Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baxter International-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 206,398 Baxter International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baxter International-Aktien wären am 07.10.2026 4 947,37 USD wert, da der Schlussstand 23,97 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 50,53 Prozent.
Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 12,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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