S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baxter International von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Baxter International-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Baxter International-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,178 Baxter International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 540,92 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 09.09.2026 auf 24,39 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,91 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Baxter International belief sich jüngst auf 12,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at