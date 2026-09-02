S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: Hätte sich eine Becton, Dickinson-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Becton, Dickinson-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Becton, Dickinson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Becton, Dickinson-Aktie bei 188,15 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,315 Becton, Dickinson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (187,12 USD), wäre die Investition nun 994,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Becton, Dickinson bezifferte sich zuletzt auf 51,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at