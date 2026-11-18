Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Profitable Becton, Dickinson-Investition?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Becton, Dickinson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Becton, Dickinson-Aktie an diesem Tag bei 171,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Becton, Dickinson-Aktie investiert, befänden sich nun 0,582 Becton, Dickinson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 125,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 215,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,35 Prozent erhöht.
Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 58,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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