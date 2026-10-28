S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Becton, Dickinson-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Becton, Dickinson gewesen.

Am 28.10.2025 wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 184,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,543 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Becton, Dickinson-Anteile wären am 27.10.2026 105,87 USD wert, da der Schlussstand 195,03 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,87 Prozent.

Der Börsenwert von Becton, Dickinson belief sich jüngst auf 53,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at