Becton, Dickinson Aktie

Becton, Dickinson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857675 / ISIN: US0758871091

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Lukratives Becton, Dickinson-Investment? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Becton, Dickinson eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Becton, Dickinson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Becton, Dickinson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 282,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,542 Becton, Dickinson-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 181,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,74 Prozent verringert.

Becton, Dickinson war somit zuletzt am Markt 49,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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