Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Langfristige Investition
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: Hätte sich eine Berkshire Hathaway-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Berkshire Hathaway-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Berkshire Hathaway-Papier bei 499,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 2,001 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Berkshire Hathaway-Anteile wären am 27.08.2026 1 007,68 USD wert, da der Schlussstand 503,70 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,77 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich zuletzt auf 1,08 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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