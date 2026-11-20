So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berkshire Hathaway-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Berkshire Hathaway-Aktie an diesem Tag 501,12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,996 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 572,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,52 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14,15 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich jüngst auf 1,22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at