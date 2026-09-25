Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Rentable Berkshire Hathaway-Investition? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Berkshire Hathaway-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Berkshire Hathaway-Papier an diesem Tag bei 494,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,204 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (505,18 USD), wäre das Investment nun 10 206,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,06 Prozent angezogen.

Berkshire Hathaway wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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