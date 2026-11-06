Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Rentable Berkshire Hathaway-Investition? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Berkshire Hathaway-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Berkshire Hathaway-Aktie statt. Der Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 287,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Berkshire Hathaway-Papier investiert hätte, befänden sich nun 34,737 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 572,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 880,85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,81 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Berkshire Hathaway betrug jüngst 1,24 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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