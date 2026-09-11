Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Lohnender Berkshire Hathaway-Einstieg? 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Berkshire Hathaway-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 277,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,360 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 507,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,64 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 182,64 USD, was einer positiven Performance von 82,64 Prozent entspricht.

Berkshire Hathaway erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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