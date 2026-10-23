S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 490,16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Berkshire Hathaway-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,204 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (546,97 USD), wäre die Investition nun 111,59 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,59 Prozent.

Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich jüngst auf 1,15 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at