Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Langfristige Investition
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Best Buy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Aktie betrug an diesem Tag 38,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,192 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 87,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 288,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +128,89 Prozent.
Jüngst verzeichnete Best Buy eine Marktkapitalisierung von 18,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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