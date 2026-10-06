S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Best Buy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Best Buy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Best Buy-Aktie betrug an diesem Tag 38,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,192 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 87,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 288,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +128,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Best Buy eine Marktkapitalisierung von 18,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at