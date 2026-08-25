S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Best Buy-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Best Buy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,761 Best Buy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 87,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 203,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,38 Prozent.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 18,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at