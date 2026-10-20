S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Best Buy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Best Buy-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Best Buy-Papier statt. Der Schlusskurs der Best Buy-Aktie betrug an diesem Tag 68,68 USD. Bei einem Best Buy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,456 Best Buy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,69 USD, da sich der Wert einer Best Buy-Aktie am 19.10.2026 auf 91,13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,69 Prozent.

Der Best Buy-Wert an der Börse wurde auf 19,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at