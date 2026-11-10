S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Best Buy-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Best Buy-Aktie Investoren gebracht.

Die Best Buy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Best Buy-Papier bei 78,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,280 Best Buy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Best Buy-Papiers auf 106,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,99 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich zuletzt auf 20,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at