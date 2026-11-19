Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|Rentable Bio-Techne-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Bio-Techne-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bio-Techne-Anteile betrug an diesem Tag 57,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Bio-Techne-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,730 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bio-Techne-Papiere wären am 18.11.2026 125,84 USD wert, da der Schlussstand 72,75 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,84 Prozent angewachsen.
Bio-Techne wurde am Markt mit 11,43 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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