Bio-Techne Aktie

Bio-Techne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

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Lukratives Bio-Techne-Investment? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bio-Techne-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Bio-Techne-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bio-Techne-Aktie bei 82,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bio-Techne-Aktie investiert, befänden sich nun 1,217 Bio-Techne-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bio-Techne-Papiere wären am 05.08.2026 87,62 USD wert, da der Schlussstand 72,00 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 12,38 Prozent.

Bio-Techne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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