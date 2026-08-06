S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bio-Techne-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Bio-Techne-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bio-Techne-Aktie bei 82,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bio-Techne-Aktie investiert, befänden sich nun 1,217 Bio-Techne-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bio-Techne-Papiere wären am 05.08.2026 87,62 USD wert, da der Schlussstand 72,00 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 12,38 Prozent.

Bio-Techne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at