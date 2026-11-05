Bio-Techne Aktie

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WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

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Lukrative Bio-Techne-Anlage? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bio-Techne von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.11.2021 wurde das Bio-Techne-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 124,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,043 Bio-Techne-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 72,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 584,98 USD wert. Mit einer Performance von -41,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bio-Techne markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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