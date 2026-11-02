BlackRock Aktie

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WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

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BlackRock-Anlage unter der Lupe 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BlackRock-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die BlackRock-Aktie bei 947,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,550 BlackRock-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 1 147,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 106,77 USD wert. Mit einer Performance von +21,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BlackRock war somit zuletzt am Markt 186,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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