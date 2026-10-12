BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|BlackRock-Anlage
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die BlackRock-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 351,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das BlackRock-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,482 BlackRock-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 828,54 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Papiers am 09.10.2026 auf 1 082,39 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 30 828,54 USD, was einer positiven Performance von 208,29 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von BlackRock belief sich jüngst auf 175,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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