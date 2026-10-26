S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden BlackRock-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BlackRock-Papier an diesem Tag 607,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,647 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 1 118,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 842,04 USD wert. Damit wäre die Investition 84,20 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete BlackRock eine Marktkapitalisierung von 181,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at