BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|BlackRock-Anlage unter der Lupe
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 3 Jahren eingebracht
BlackRock-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 727,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,753 BlackRock-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 1 101,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 151,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,51 Prozent angewachsen.
Am Markt war BlackRock jüngst 177,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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