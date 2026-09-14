BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|Lukrative BlackRock-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BlackRock-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 360,70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,772 BlackRock-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 2 993,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 079,65 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 993,21 USD, was einer positiven Performance von 199,32 Prozent entspricht.
Der BlackRock-Wert an der Börse wurde auf 174,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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