BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|Lohnende BlackRock-Investition?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der BlackRock-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 645,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,155 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,36 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 25.09.2026 auf 1 086,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,36 Prozent gesteigert.
BlackRock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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