BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
|Rentables BlackRock-Investment?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 07.09.2021 wurden BlackRock-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 924,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,108 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 122,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,35 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete BlackRock eine Marktkapitalisierung von 182,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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