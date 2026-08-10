S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.08.2021 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BlackRock-Aktie an diesem Tag bei 912,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,958 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 1 136,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 452,77 USD wert. Mit einer Performance von +24,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 184,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at