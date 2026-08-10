BlackRock Aktie

BlackRock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender BlackRock-Einstieg? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.08.2021 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BlackRock-Aktie an diesem Tag bei 912,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,958 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 1 136,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 452,77 USD wert. Mit einer Performance von +24,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BlackRock bezifferte sich zuletzt auf 184,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BlackRock Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BlackRock Inc Registered Shs 978,00 -0,29% BlackRock Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen