Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Blackstone-Investment im Blick
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Blackstone-Papier an diesem Tag 26,79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,327 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 136,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 082,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +408,21 Prozent.
Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 169,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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