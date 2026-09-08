S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Blackstone-Papier an diesem Tag 26,79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,327 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 136,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 082,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +408,21 Prozent.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 169,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at