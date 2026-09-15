Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|Investmentbeispiel
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 15.09.2025 wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 183,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 54,407 Blackstone-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 979,87 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Anteils am 14.09.2026 auf 128,29 USD belief. Das entspricht einem Minus von 30,20 Prozent.
Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 159,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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