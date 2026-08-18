S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Blackstone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,909 Blackstone-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 140,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 830,69 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16,93 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 178,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at