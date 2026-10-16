Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Block (ex Square)-Investment
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Block (ex Square)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,12 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 89,928 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 178,96 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 15.10.2026 auf 79,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 617,90 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Block (ex Square) bezifferte sich zuletzt auf 45,68 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Block (ex Square)-Papiers fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Block (ex Square)-Aktie belief sich damals auf 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Block (ex Square)
Analysen zu Block (ex Square)
Aktien in diesem Artikel
|Block (ex Square)
|69,25
|-2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.