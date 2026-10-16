S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Block (ex Square)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Block (ex Square)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,12 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 89,928 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 178,96 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 15.10.2026 auf 79,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 617,90 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Block (ex Square) bezifferte sich zuletzt auf 45,68 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Block (ex Square)-Papiers fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Block (ex Square)-Aktie belief sich damals auf 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at