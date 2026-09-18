Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Rentabler Block (ex Square)-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Block (ex Square)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,37 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 8,795 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 672,56 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Papiers am 17.09.2026 auf 76,47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 672,56 USD entspricht einer Performance von +572,56 Prozent.
Am Markt war Block (ex Square) jüngst 45,95 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Block (ex Square)-Anteils fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Block (ex Square)-Papier bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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