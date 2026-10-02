Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Profitables Block (ex Square)-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Block (ex Square)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.10.2023 wurde die Block (ex Square)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Block (ex Square)-Anteile betrug an diesem Tag 43,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 231,535 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Block (ex Square)-Papiere wären am 01.10.2026 17 142,86 USD wert, da der Schlussstand 74,04 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,43 Prozent angezogen.
Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 44,25 Mrd. USD wert. Das Block (ex Square)-Papier wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Anteils belief sich damals auf 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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