Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Block (ex Square)-Anlage im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Block (ex Square)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Block (ex Square)-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,31 USD. Bei einem Block (ex Square)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,581 Block (ex Square)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 261,81 USD, da sich der Wert einer Block (ex Square)-Aktie am 25.11.2026 auf 76,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,18 Prozent angewachsen.
Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 45,88 Mrd. USD wert. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Das Block (ex Square)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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