Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Block (ex Square)-Performance
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Block (ex Square)-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 13,572 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 76,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,15 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 44,92 Mrd. USD. Block (ex Square)-Anteile wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Die Block (ex Square)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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