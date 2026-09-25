S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Block (ex Square)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Block (ex Square)-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investierten, hätten nun 13,572 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 76,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 44,92 Mrd. USD. Block (ex Square)-Anteile wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Die Block (ex Square)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at