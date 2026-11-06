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WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Profitable Block (ex Square)-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.11.2021 wurde die Block (ex Square)-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Block (ex Square)-Papier bei 237,38 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,213 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Block (ex Square)-Papiers auf 84,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 354,03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,60 Prozent verringert.

Am Markt war Block (ex Square) jüngst 52,83 Mrd. USD wert. Am 19.11.2015 wurden Block (ex Square)-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Block (ex Square)-Anteilsschein bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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