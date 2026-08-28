Block Aktie

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WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036

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Profitables Block (ex Square)-Investment? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Block (ex Square) von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Block (ex Square)-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Block (ex Square)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Block (ex Square)-Anteile an diesem Tag 80,78 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,238 Block (ex Square)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Block (ex Square)-Aktie auf 84,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,04 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 49,92 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Block (ex Square)-Aktie fand am 19.11.2015 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Papiers auf 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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