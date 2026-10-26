Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Rentables Bloom Energy-Investment?
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 920,810 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 193,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177 992,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 679,93 Prozent vermehrt.
Bloom Energy war somit zuletzt am Markt 57,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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