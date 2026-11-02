Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Frühe Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.11.2021 wurden Bloom Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,14 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hat, hat nun 3,111 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (203,17 USD), wäre das Investment nun 632,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 532,14 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Bloom Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 60,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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