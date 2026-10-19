Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|Profitable Bloom Energy-Investition?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor einem Jahr eingebracht
Bloom Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 111,50 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,969 Bloom Energy-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1 984,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 98,48 Prozent gestiegen.
Alle Bloom Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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