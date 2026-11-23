So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bloom Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.11.2023 wurde die Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bloom Energy-Papier bei 13,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,622 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 142,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 085,29 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 985,29 Prozent gleich.

Bloom Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at