Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Booking-Performance
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.08.2023 wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Booking-Anteile bei 122,34 USD. Bei einem Booking-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,817 Booking-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Booking-Papiers auf 204,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,37 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 159,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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