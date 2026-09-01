S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Booking-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Booking-Papier bei 56,74 USD. Bei einem Booking-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,231 Booking-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 085,90 USD, da sich der Wert eines Booking-Anteils am 31.08.2026 auf 199,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 250,86 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Booking belief sich zuletzt auf 154,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at