S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Booking-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Booking-Anteile an diesem Tag 96,24 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Booking-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,902 Booking-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 168,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 509,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,10 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Booking betrug jüngst 126,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at