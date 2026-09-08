Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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Langfristige Anlage 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Booking-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Booking-Anteile an diesem Tag 222,79 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Booking-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,449 Booking-Aktien. Die gehaltenen Booking-Papiere wären am 04.09.2026 86,76 USD wert, da der Schlussstand 193,29 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 86,76 USD entspricht einer negativen Performance von 13,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Booking eine Börsenbewertung in Höhe von 145,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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