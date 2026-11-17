So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.11.2021 wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Booking-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,565 Booking-Aktien. Die gehaltenen Booking-Anteile wären am 16.11.2026 1 664,25 USD wert, da der Schlussstand 157,53 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 664,25 USD, was einer positiven Performance von 66,43 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Booking betrug jüngst 118,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at