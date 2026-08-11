Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|Booking-Investmentbeispiel
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel wäre eine Booking-Investition von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,605 Booking-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 921,24 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 10.08.2026 auf 212,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,79 Prozent abgenommen.
Der Booking-Wert an der Börse wurde auf 161,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel wäre eine Booking-Investition von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Booking gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Booking Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|183,35
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.