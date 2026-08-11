Booking Holdings Aktie

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WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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Booking-Investmentbeispiel 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel wäre eine Booking-Investition von vor einem Jahr heute wert

Investoren, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Booking-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 214,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,605 Booking-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 921,24 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 10.08.2026 auf 212,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,79 Prozent abgenommen.

Der Booking-Wert an der Börse wurde auf 161,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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