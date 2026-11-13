S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Die Boston Properties-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 118,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,746 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 329,66 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 12.11.2026 auf 62,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Boston Properties belief sich zuletzt auf 10,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at