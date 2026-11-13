Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Frühes Investment
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor 5 Jahren eingebracht
Die Boston Properties-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 118,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,746 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 329,66 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Anteils am 12.11.2026 auf 62,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Boston Properties belief sich zuletzt auf 10,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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